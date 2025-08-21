Vater soll Baby tot geschüttelt haben – Prozess beginnt am Trierer Landgericht

Er soll den Säugling so hart geschüttelt haben, dass er starb. Drei Jahre später muss sich ein Vater dafür vor Gericht verantworten.

0
Eingang des Landgerichts Trier mit Glasdach, umgeben von Fenstern und Büschen bei Tageslicht.
Das Trierer Landgericht; Foto: lokalo.de (se)

TRIER. Er soll sein Baby vor drei Jahren so heftig geschüttelt haben, dass es starb. Jetzt beginnt vor dem Landgericht Trier der Prozess gegen einen 28 Jahre alten Mann. Zum Prozessauftakt sollen die Anklage verlesen und Zeugen gehört werden.

Angeklagt ist er wegen Totschlags, wie das Gericht mitteilte. Zu dem Vorfall sei es im April 2022 im Landkreis Trier-Saarburg gekommen. Der Säugling sei trotz anschließender notärztlicher Versorgung an den Folgen verstorben. Zuvor sei der Angeklagte strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. (Quelle: dpa)

