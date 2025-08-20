„Welt in Farbe“ im Brunnenhof Trier – Konzert-Highlight am 22. & 23. August 2025

Trier. Ein Konzert, das Vielfalt, Emotionen und die verbindende Kraft der Musik feiert: Am 22. und 23. August 2025 verwandeln der Musikverein Pfalzel 1972 e.V. und der Musikverein 1896 Kordel e.V. den Brunnenhof Trier in eine Bühne voller Farben, Klangwelten und Gemeinschaftsgefühl.

Unter dem Titel „Welt in Farbe“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnliches Konzertprogramm – zwei Abende voller Leidenschaft, Emotion und musikalischer Vielfalt.

Das Konzertprogramm: Bunt, vielfältig, mitreißend

Von Klassik bis Pop, von spirituellen Klängen bis zu mitreißenden Rhythmen – die Stückauswahl ist so farbenfroh wie der Titel des Konzerts.

„Welt in Farbe“ von Thiemo Kraas – die programmatische Eröffnung: emotional, klar und bewegend.

„Tokyo Adventure“ von Luigi di Ghisallo – eine Klangreise durch Japans Kontraste, vom geschäftigen Hafen bis zum stillen Shinto-Tempel.

„Latin Pop Special“ von Masato Myokoin – Sommerfeeling pur mit den Welthits „Bailamos“ & „Livin’ la Vida Loca“.

„Balkan Dance“ von Etienne Crausaz – kraftvolle Rhythmen und rockige Elemente, die kein Publikum stillsitzen lassen.

„Bolero“ von Maurice Ravel – ein weltberühmtes Meisterwerk, das von zartem Beginn bis zum dramatischen Höhepunkt fesselt.

„Highland Cathedral“ – schottische Weite, Stolz und Sehnsucht mit Dudelsackklängen mitten in Trier.

„Ross Roy“ von Jacob de Haan – ein Stück, das Geschichten vom Erwachsenwerden erzählt.

„Baba Yetu“ von Christopher Tin – das Vaterunser in Swahili, Grammy-prämiert, spirituell und ergreifend.

„Circus Cancan“ von Jacques Offenbach – mitreißender Can Can, pure Lebensfreude.

„Frank Sinatra Classics“ – von „Fly me to the Moon“ bis „My Way“ – Swing-Legende im Orchesterformat.

„Lummerlandlied“ aus Jim Knopf – ein Stück Kindheit, Fantasie und Nostalgie.

Ort, Zeit & Tickets

Ort: Brunnenhof Trier

Datum: Freitag, 22. August & Samstag, 23. August 2025

Beginn: jeweils 19:30 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

Tickets: HIER SICHERN

Fazit: Ein Fest der Musik und Gemeinschaft

Mit „Welt in Farbe“ präsentieren die Musikvereine Pfalzel und Kordel ein Konzert, das nicht nur musikalisch begeistert, sondern auch eine Botschaft vermittelt: Musik kennt keine Grenzen. Sie verbindet, bewegt und macht die Welt ein Stück bunter.

Ein Muss für alle Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber – und ein kulturelles Highlight im Trierer Sommerkalender.