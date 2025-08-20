Fell: 8-Jähriger mit City-Roller von PKW erfasst – schwerverletzt ins Krankenhaus

FELL. Am Nachmittag des 19.8.2025 wurde ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Fell schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Junge mit seinem City-Roller eine Seitengasse zur Bachstraße.

An dem angrenzenden Gehweg konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen und geriet auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem herannahenden PKW erfasst und schwer verletzt. Der Junge wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Trier)