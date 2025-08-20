TRIER. Am 27. August 2025 beginnt vor dem 1. Schwurgericht des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen versuchten Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 59-jährigen Angeklagten unter anderem zur Last, am 20. März 2025 in Bitburg versucht zu haben einen Menschen zu töten. Der Angeklagte soll die Dienste einer Prostituierten gegen Zahlung eines Geldbetrags in Anspruch genommen haben.

Da die Dienstleistung nicht erfolgreich gewesen sei, soll der Angeklagte dies circa eine Woche später zum Anlass genommen haben, die Prostituierte erneut aufzusuchen. Im Fahrzeug des Angeklagten soll dieser ein mitgeführtes Küchenmesser (Klingenlänge 12 cm) gegen die Geschädigte erhoben haben. Er habe mit dem Messer in Richtung der Geschädigten zugestoßen und hierbei, da die Geschädigte ihre Hände in Abwehrstellung gebracht habe, diese leicht an der rechten Hand verletzt. Zugleich soll er gedroht haben, sie zu töten. Der Geschädigten ist die Flucht gelungen.

Der Angeklagte ist strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)