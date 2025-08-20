Großer Feuerwehr-Einsatz in der Nacht: Fast 100 Rundballen brennen bei Dreis

DREIS. In der zurückliegenden Nacht kam es auf der Gemarkung von Dreis zu einem großen Feuerwehreinsatz. Grund war der Brand von knapp 100 Rundballen zwischen einem Wirtschaftsweg auf der Gemarkung Dreis und der L141.

Der Einsatz Begann um 0.40 Uhr. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation. In der Folge wurde die Führung des THW Wittlich sowie das THW Bitburg mit Radlader hinzugezogen. Gemeinsam wurde die Rundballenmiete auseinandergezogen und nach und nach abgelöscht. Laut Polizei waren letztlich 92 Heuballen betroffen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Dreis, Salmtal, Klausen, Altrich, die FEZ Wittlich-Land und die Wehrleitung Wittlich-Land sowie das THW Wittlich Führung, das THW Bitburg und die Polizei, insgesamt ca. 55 Einsatzkräfte. (Quelle: Feuerwehr Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Polizeidirektion Wittlich)