Wohnhaus-Brand in Arzfeld: Aufmerksame Jugendliche alarmiert Feuerwehr

ARZFELD. Am Dienstag, dem 19.8.2025, um 17.10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einem Wohngebäude in der Ortslage Arzfeld informiert. Eine aufmerksame Jugendliche stellte den Brand fest, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte.

Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld, Daleiden, Lichtenborn, Eschfeld und Neuerburg sowie die Polizei Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)