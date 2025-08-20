Wohnhaus-Brand in Arzfeld: Aufmerksame Jugendliche alarmiert Feuerwehr

0
Der Schriftzug Feuerwehr steht auf einem Einsatzfahrzeug.
Ein Feuerwehrauto; Foto: Jens Büttner / dpa / Symbolbild

ARZFELD. Am Dienstag, dem 19.8.2025, um 17.10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einem Wohngebäude in der Ortslage Arzfeld informiert. Eine aufmerksame Jugendliche stellte den Brand fest, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte.

Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld, Daleiden, Lichtenborn, Eschfeld und Neuerburg sowie die Polizei Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelGroßer Feuerwehr-Einsatz in der Nacht: Fast 100 Rundballen brennen bei Dreis
Nächster ArtikelTrier: Kinderhospiz entsteht auf dem Petrisberg – Begleitung für unheilbar Kranke

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.