Wohnungsbrand und Streit unter Fangruppen: Wochenend-Bilanz der Polizei Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. Am vergangenen Wochenende bearbeiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 83 Vorgänge. Unter anderem wurden elf Verkehrsunfälle aufgenommen, neun Strafanzeigen und 73 sonstige Vorgänge wie Vermisste oder Ruhestörungen erfasst.

Am Sonntagmorgen, 17. August 2025, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein, des Rettungsdienstes und der Polizei Idar-Oberstein um kurz nach 8.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese in einer Wohnung im ersten Stock eine massive Rauchentwicklung fest. 15 Bewohner des Hauses konnten sich bis auf einen eigenständig aus dem Brandobjekt retten. Ein Bewohner musste mittels Einsatz der Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet werden. Er und alle weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die Bewohner der Wohnung, in der der Brand ausbrach, wurden durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Sie konnten das Klinikum nur kurze Zeit später wieder verlassen. Am Wohngebäude entstand ein erheblicher Sachschaden im Wert eines höheren fünfstelligen Eurobetrags.

Am 17. August 2025 fand die Oberliegapartie des SC Idar gegen den TuS Koblenz statt. Vor dem Spiel kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Fangruppen, welche durch schnelles Einschreiten der Polizei jedoch unter Kontrolle gebracht werden konnten. Nach der Identitätsfeststellung wurden fünf Personen von der Polizei des Platzes verwiesen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Das Spiel selbst verlief ohne weitere Zwischenfälle. (Quelle: Polizeidirektion Trier)