Trier: Mann greift Straßenmusiker an – durch mehrere Personen zu Boden gebracht

TRIER. Am Freitag, 15. August, kam es gegen Mittag in der Simeonstraße in Höhe der Galerie Kaufhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen meldeten der Polizei, dass ein Mann Passanten angehe und schließlich durch mehrere Personen zu Boden gebracht worden sei.

Eine unmittelbar alarmierte Streife traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und fesselte den Mann zunächst. Nach ersten Ermittlungen war es zuvor zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und einem Straßenmusiker, einem Klavierspieler, gekommen. Im Verlauf des Streits soll der Tatverdächtige den Musiker zunächst verbal beleidigt und anschließend versucht haben, die Abdeckung der Klaviatur auf dessen Finger zu schlagen. Darüber hinaus versuchte er, dem Musiker das ausgelegte Kleingeld zu entwenden. Die Polizei hat entsprechende Strafanzeigen gefertigt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)