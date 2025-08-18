Bedrohung in Trier: Vermeintliche Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus

TRIER. Am Samstagabend, 16. August, kam es in Trier zu einem Vorfall, bei dem ein Mann mit einer Pistole bedroht worden sein soll. Der Mitteiler informierte die Polizei darüber, dass er soeben von einer Person mit einer Waffe bedroht worden sei.

Der Tatverdächtige habe die Pistole, die sich im Hosenbund befand, gezogen und die Drohung verbal unterstrichen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten antreffen und fixieren. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass das auch Tragen von Spielzeugwaffen im öffentlichen Raum mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Viele dieser Nachbildungen sehen echten Schusswaffen täuschend ähnlich und können von unbeteiligten Personen oder Einsatzkräften nicht sofort als ungefährlich erkannt werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)