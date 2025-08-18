RLP: Polizei kontrolliert 30 LKW-Fahrer – teilweise hohe Alkohol-Werte

0
Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

WONNEGAU. Mit fast 1,3, fast 1,65 und ca. 2,01 Promille Alkohol in der Atemluft mussten drei 53-, 56- und 58-jährige LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, die Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 17.8.2025 vor Ende des Wochenendfahrverbots kontrolliert hatten.

Die Beamten überprüften die Fahrer auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West und -Ost. Insgesamt wurden 30 LKW-Fahrer überprüft, von denen sich erfreulicherweise 20 Trucker völlig nüchtern zeigten. Sieben Fahrer hatten Werte unter 0,5 Promille. Sie wurden entsprechend sensibilisiert. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)

Vorheriger ArtikelRLP: Zu schnell und unebene Fahrbahn – 51-Jährige kracht in Leitplanke – Krankenhaus
Nächster ArtikelTrier: Mann greift Straßenmusiker an – durch mehrere Personen zu Boden gebracht

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.