Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner über Leiter gerettet

0
Foto: Christoph Reichwein / dpa / Symbolbild

IDAR-OBERSTEIN – Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ausgebrochen war das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock, dort kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilte.

15 Menschen flüchteten demnach selbst aus dem Haus, ein Bewohner wurde mit einer Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet, blieb aber ebenfalls unverletzt. Die Bewohner der Wohnung im ersten Stock kamen sicherheitshalber zunächst in ein Krankenhaus, konnten es kurze Zeit später aber wieder verlassen.

Der Sachschaden an dem Haus dürfte sich der Polizei zufolge in fünfstelliger Höhe bewegen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Was den Brand auslöste, war zunächst noch unklar.

Vorheriger ArtikelViel Sonne in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet
Nächster ArtikelDrei Personen auf Stadtfest mit Bierkrügen verletzt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.