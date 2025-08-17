Viel Sonne in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

OFFENBACH/ TRIER – Sonne satt erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Beginn der neuen Woche.

Am Sonntag solle es weitgehend heiter bis sonnig werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Süden werden Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad erwartet. Zeitweise könne es im Norden am Nachmittag bewölkt werden, dort soll es mit 19 bis 23 Grad etwas kühler werden. Es bleibt niederschlagsfrei.

Auch am Montag wird viel Sonne bei weitgehend wolkenlosem bis heiterem Himmel erwartet. Mit 26 bis 29 Grad wird es erneut etwas wärmer. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 15 Grad ab.

Am Dienstag soll erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad. Erneut soll es bei heiterem Himmel trocken bleiben.