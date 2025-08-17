Drei Menschen sterben bei Geisterfahrer-Unfall

RÖMERBERG – Drei Menschen sind bei einem Geisterfahrer-Unfall in der Pfalz ums Leben gekommen, eine weitere Frau ist schwer verletzt worden.

Eine 64-Jährige sei in der Nacht auf der Bundesstraße 9 bei Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Germersheim gefahren, teilte die Polizei in Speyer mit.

Dort stieß die Frau aus dem baden-württembergischen Oberderdingen kurz vor Mitternacht ungebremst mit dem Wagen eines 24-Jährigen aus Speyer frontal zusammen. Daraufhin gerieten beide Wagen in Brand.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 64 Jahre alte Unfallverursacherin, der 24-Jährige in dem anderen Wagen und eine 21 Jahre alte Mitfahrerin starben an der Unfallstelle. Eine weitere 20 Jahre alte Mitfahrerin erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. In einer ersten Mitteilung der Polizei aus der Nacht war zunächst nicht von Toten die Rede gewesen.

Im Einsatz war in der Nacht unter anderem ein Rettungshubschrauber. Nach Polizeiangaben waren nach dem Unfall Trümmerteile auf der gesamten Bundesstraße verteilt. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 5.00 Uhr morgens gesperrt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln zum Unfallhergang.