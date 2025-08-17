Kaltblütiger Raub im Hunsrück: Ganzer Fischteich geplündert und abgepumpt!

BLANKENRATH – In Blankenrath (Kreis Cochem-Zell) wurden Dutzende Fische aus zwei Teichen auf einem Privatgrundstück gestohlen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen dem vergangenen Sonntag und Donnerstag.

Täter pumpen Teichwasser ab

Um auf das abgelegene Grundstück zu gelangen, hatten die unbekannten Täter den Zaun verbogen. Neben dem Diebstahl der Fische wurde aus einem der beiden Teiche zudem das gesamte Wasser abgepumpt.

Insgesamt wurden rund 40 Forellen und zwei Karpfen gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise zum Diebstahl können der zuständigen Dienststelle gemeldet werden.