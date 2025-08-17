Drei Personen auf Stadtfest mit Bierkrügen verletzt

Foto: dpa / Symbolbild

ROTALBEN – Drei Personen sind auf einem Stadtfest in Rodalben im Landkreis Südwestpfalz bei einer Auseinandersetzung mit Bierkrügen leicht verletzt worden.

Der Streit sei in der Nacht auf Sonntag vor einer Gaststätte ausgebrochen, so die Polizei Pirmasens. Die drei Geschädigten hätten mehrere Schnittverletzungen erlitten. 

Die Polizei betrachtet die drei Geschädigten derzeit nicht als Tatverdächtige. Von wem sie verletzt wurden und wie viele Menschen genau beteiligt waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Situation sei in der Nacht sehr unübersichtlich gewesen und vermutlich sei auch Alkohol im Spiel gewesen, so ein Sprecher der Polizei weiter. Auch zu den Hintergründen und zum Tatablauf werde nun ermittelt.

