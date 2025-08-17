Kreisstraße gesperrt: Beregnungsmaschine außer Kontrolle

0
In der Pfalz verfehlte eine Beregnungsanlage das eigentliche Ziel. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

ALTRIP – Eine außer Kontrolle geratene Beregnungsmaschine auf einem Feld hat eine Straße in der Nähe von Altrip in der Pfalz unter Wasser gesetzt und Äste an Bäumen abbrechen lassen.

Eine Streife entdeckte am frühen Morgen, dass die Maschine wohl falsch eingestellt war, wie die Polizei in Schifferstadt mitteilte. Ein starker Wasserstrahl habe auf die Fahrbahn der Kreisstraße 13 sowie in die Kronen von Bäumen an der Straße gespritzt.

Es seien Äste auf die Fahrbahn gestürzt und diese sei auf einem Abschnitt von rund 300 Metern stark verschmutzt worden, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr stellte die Beregnungsanlage ab und reinigte die Straße vom Gröbsten.

