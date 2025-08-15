Schnellverfahren mit Kaltasphalt: Fahrbahnsanierung mehrerer Straßen in Filsch

TRIER-FILSCH – Wie die Stadt Trier mitteilt, werden in einem Schnellverfahren mit Kaltasphalt von Montag, 18. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 21. August, die Fahrbahnen mehrerer Anliegerstraßen im Stadtteil Filsch instandgesetzt.

Das teilte die Stadt Trier am Freitag mit. Betroffen sind nacheinander der Kaseler Weg, die Ahrstraße, die Neuwiese, die Luzienstraße und der Breitenweg. Die Straßen sind während der Bauarbeiten jeweils für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Durch die Instandsetzung mit dünnen Asphaltschichten in Kaltbauweise soll die Nutzungsdauer von alten, ausgemagerten und versprödeten Fahrbahndecken verlängert werden. Gleichzeitig werden Spurrinnen beseitigt und die Griffigkeit verbessert, wodurch die Verkehrssicherheit deutlich erhöht wird.

Nach Abschluss der Asphaltarbeiten liegen einzelne Hydrantenkappen, Schachtabdeckungen und Straßeneinläufe tiefer als die neue Fahrbahnoberkante. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt sukzessive reguliert.