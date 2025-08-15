Jetski-Fahrerin holt badenden Mann aus dem Fluß

MAINZ – Ein Mann wollte den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden durchqueren und hat damit einen größeren Polizeieinsatz mit Booten und einem Hubschrauber ausgelöst.

Passanten alarmierten am Mittag die Polizei, wie diese mitteilte. Sie meldeten einen Mann, der im Rhein treibe.

Ein Polizeihubschrauber habe zwei sogenannte Rescue Tubes abgeworfen – Hilfsmittel zur Rettung von Menschen im Wasser.

Polizeiboote aus Hessen und Rheinland-Pfalz fuhren laut Polizei an die Stelle. Schließlich habe eine vorbeifahrende Jetski-Fahrerin den Mann ans Ufer gebracht.

Der 35 Jahre alte Mann wollte baden gehen, wie die Ermittlungen laut Mitteilung ergaben. Die Schifffahrt sei nicht beeinträchtigt worden.