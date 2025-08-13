Stimmungsvolle Lagerfeuer-Abende: Ferienfreizeiten von Kinderlachen-Eifel

WOLSFELD. Mit großem Erfolg führte Kinderlachen-Eifel e. V. in diesem Sommer ein Chill-Out-Camp in Prüm sowie ein Kinder-Action-Camp im österreichischen Reit im Winkl durch. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert.

Das Chill-Out-Camp von Kinderlachen-Eifel e. V. in Prüm ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Programms des Vereins und der Name ist weithin bekannt. Dabei war einiges los: Ein Stadtbesuch mit Fotosafari oder ein Ausflug nach Trier, wo Bowling, Lasertag und ein Escape Room auf dem Plan standen. Die Sommertage wurden von Lagerfeuerabenden, Wasserschlachten und Freibadbesuchen abgerundet und auch der Kreativität wurde beim Makramee oder Sonnenbrillenbasteln freier Lauf gelassen.

Ein absolutes Highlight: Der Huskie-Besuch des Birkenhofs. Einen Nachmittag lang konnte mit den Hunden gekuschelt und gespielt werden, wofür der Verein sich recht herzlich beim Birkenhof bedankt. Kinderlachen-Eifel e. V. ist bereit für die Herbstsaison und freut sich genauso sehr auf das nächste Chill-Out-Camp, bei dem man die Seele baumeln lassen kann.

Zum Kinder-Action-Camp ging es in diesem Sommer zum ersten Mal in das wunderschöne Reit im Winkl in den Chiemgauer Alpen, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine wunderschöne Sommerwoche verbrachten. Von kreativen Bastelaktionen bis hin zur wilden Action beim Rafting oder einem Museumsbesuch war in dieser Woche alles dabei. Minigolf und Shopping rundeten die Stadtbesuche auswärts perfekt ab. Die Abende klangen mit einer waldlich-schönen Nachtaktion, einem Kinoabend oder – einem Kinderlachen-Highlight – dem Abschlussabend aus. Bei letztem konnten die Kinder ihre Talente präsentieren und sich bei „Klein gegen Groß“ gegen die Teamer durchsetzen.

Auch Reit im Winkl wird Kinderlachen-Eifel e. V. sicherlich nicht das letzte Mal besucht haben. Der Verein und freut uns jetzt schon auf die nächste Sommersaison! (Quelle: Kinderlachen-Eifel e. V.)