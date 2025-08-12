++ Region: Einzelne Sommergewitter und Temperaturen bis 38 Grad ++

Vor allem für den Süden der Bundesländer warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen vor Hitze. Trotz Gewittern bleibt es heiß.

MAINZ. Hitze vermeiden, viel trinken und Innenräume kühl halten – das gilt für Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zur Wochenmitte mit bis zu 38 Grad. Auch einzelne Sommergewitter werden voraussichtlich nicht für Abkühlung sorgen.

Vor allem in den südlichen Landesteilen warnt der DWD schon für Dienstag vor Hitze: Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 32 und 36 Grad. Am Mittwoch soll es dann verbreitet heiß bis sehr heiß werden – die Temperaturen steigen demnach auf bis zu 38 Grad.

Gewitter nach der Wochenmitte – Es bleibt heiß

Am Mittwoch soll nur ein schwacher Wind wehen, auch die Nacht bringt laut den Experten trotz geringer Schauer- und Gewitterneigung in der Eifel nur wenig Abkühlung. Trotz lokaler Schauer und Gewitter – möglicherweise mit Starkregen, Hagel und Sturmböen – seien am Donnerstag erneut Temperaturen bis zu 37 Grad möglich, am Freitag bis zu 36. Bis mindestens Freitag müssen sich die Menschen in den Bundesländern also weiterhin vor der Sommerhitze in Acht nehmen. (Quelle: dpa)