13 neue Fachkräfte im Zimmererhandwerk – Beste Prüfung erzielt eine Zimmerin

PRÜM – 13 neue Fachkräfte im Zimmererhandwerk konnten zur erfolgreichen Prüfung beglückwünscht werden.

Elf Zimmerer und zwei Zimmerinnen. Eine von ihnen, Claire Caudron aus Mörschied, erzielte dabei ein besonderes Ergebnis. „Sie ist die Beste ihres Prüfungsjahrgangs und das auf einem richtig, richtig hohen Niveau. Soviel kann verraten werden“, freut sich Peter Nosbers, Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses.

Wie gut die duale Studentin abgeschnitten hat, das werden alle bei der Lossprechungsfeier Ende August in Daun erfahren. Ihr Ausbildungsbetrieb war die Oster Dach + Holzbau GmbH aus Bernkastel-Kues. „Wir freuen uns für alle, die nun in den Gesellenstand erhoben werden und dies feiern wir nach Zimmermannsart gebührend bei der Lossprechung“, ergänzt Nosbers.

Die praktische Prüfung fand Ende Juli im Betrieb von Eric Görgen in Bitburg statt.

Geprüft wurden die Auszubildenden der Holzbau- und Zimmerer-Innung Westeifel und der Betriebe aus Bernkastel-Wittlich.

Derzeit befinden sich fast 50 angehende Zimmerinnen und Zimmerer in Ausbildung. Informationen zur Ausbildung gibt es auf der Website der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region auf www.karriere-handwerk.de und auf der Seite www.holzbau-deutschland.de.