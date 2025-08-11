Trier: Kooperation von Caritas und Stadt in Krisenzeiten wichtiger denn je

TRIER – Caritas öffnet Türen“ lautet das Motto der Jahreskampagne 2025 der verschiedenen Caritas-Verbände. Die geöffnete Tür steht dabei für Offenheit, Hilfsbereitschaft und gelebte Nächstenliebe.

In einer Zeit unterschiedlicher Krisen und gesellschaftlicher Herausforderungen sind die vielfältigen Beratungs-, Unterstützungs- und Betreuungsangebote der Caritas für hilfesuchende Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen wichtiger denn je.

Kleine rote Tür als Symbol überreicht

Daher wurde bei einem Treffen der Leitungen des Ortsverbandes Trier sowie des Diözesanverbandes der Caritas mit dem Stadtvorstand und zwei Amtsleitern im Trierer Rathaus Oberbürgermeister Wolfram Leibe eine kleine rote Tür als Symbol überreicht.

Vielfältige Zusammenarbeit seit vielen Jahren

Die Stadtverwaltung und der Trierer Caritasverband arbeiten in diversen Bereichen seit vielen Jahren eng zusammen, unter anderem in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung, bei der Betreuung wohnungsloser Menschen, in der Gemeinwesenarbeit in mehreren Stadtteilen, bei Kita- und Hort-Angeboten, bei der Frühförderung, der Lebens-/Schuldner- und Suchtberatung sowie bei der Integration/Qualifizierung geflüchteter Menschen.

Während des Treffens im Trierer Rathaus hoben beide Seiten erneut hervor, dass sich viele Herausforderungen und Probleme vor Ort gerade in Krisenzeiten nur dank der seit langem bewährten Zusammenarbeit gemeinsam lösen ließen.