Fatales Abbiegemanöver: 51-jähriger Biker kommt bei Zusammenstoß ums Leben

0
Foto: Polizeipräsidium Westpfalz

ROCKENHAUSEN – Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am heutigen Morgen bei einem Verkehrsunfall in Rockenhausen ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 08:35 Uhr an der Einmündung der K 13.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 86-jähriger PKW-Fahrer nach links in das Industriegebiet abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis.

Rettungskräfte im Einsatz

Der Zusammenstoß führte zu schwersten Verletzungen des Bikers, während der PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Rettungskräfte des DRK, ein Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers waren umgehend vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Trotz aller Bemühungen verstarb der Motorradfahrer an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Foto: Polizeipräsidium Westpfalz

Einschränkungen im Straßenverkehr

Die Feuerwehr Rockenhausen unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und kümmerte sich um den Brandschutz. Die K 13 musste für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme bis etwa 13:10 Uhr voll gesperrt werden.Der Verkehr wurde währenddessen über die B 48 und die Kreuznacher Straße umgeleitet.

Vorheriger ArtikelTrier: Kooperation von Caritas und Stadt in Krisenzeiten wichtiger denn je
Nächster ArtikelRLP: Rund 13.000 junge Menschen bleiben ohne Berufsabschluss

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.