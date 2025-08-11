Fatales Abbiegemanöver: 51-jähriger Biker kommt bei Zusammenstoß ums Leben

ROCKENHAUSEN – Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am heutigen Morgen bei einem Verkehrsunfall in Rockenhausen ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 08:35 Uhr an der Einmündung der K 13.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 86-jähriger PKW-Fahrer nach links in das Industriegebiet abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis.

Rettungskräfte im Einsatz

Der Zusammenstoß führte zu schwersten Verletzungen des Bikers, während der PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Rettungskräfte des DRK, ein Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers waren umgehend vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Trotz aller Bemühungen verstarb der Motorradfahrer an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einschränkungen im Straßenverkehr

Die Feuerwehr Rockenhausen unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und kümmerte sich um den Brandschutz. Die K 13 musste für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme bis etwa 13:10 Uhr voll gesperrt werden.Der Verkehr wurde währenddessen über die B 48 und die Kreuznacher Straße umgeleitet.