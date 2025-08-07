Gefahr für sich und andere: Trunkenheitsfahrt und Diebstähle aus Autos in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch und den heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale eine Trunkenheitsfahrt sowie mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am späten Abend des 6.8.2025 wurde eine Polizeistreife auf der Rue Notre-Dame in Luxemburg-Stadt auf ein Fahrzeug aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufmerksam. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Er verweigerte den Alkoholtest und verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Der Führerschein wurde eingezogen, und da er die öffentliche Ordnung störte und in seinem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 6.8.2025 in ein Fahrzeug in der Rue Alphonse Weicker in Kirchberg. Ersten Informationen nach verschafften sich bis dato unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zum Inneren des PKWs und entwendeten mehrere Gegenstände.

Weiterer Diebstähle wurden am frühen Morgen des 7.8.2025 in der Rue de L’Usine in Belvaux gemeldet. Ersten Informationen zufolge verschafften sich unbekannte Täter Zugang ins Innere drei dort geparkter Fahrzeuge und durchwühlten diese.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)