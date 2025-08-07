++ Region: Sonniges Wochenende und Badewetter voraus – bis zu 34 Grad ++

Zum Wochenende gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sommerliches Badewetter - am heißesten wird es im Süden.

0
Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

MAINZ. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein sonniges Wochenende und Badewetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es zunehmend wärmer. Bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad ist es heute demnach meist sonnig.

Auch am Freitag scheint den Meteorologen zufolge die Sonne bei steigenden Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad. Der Samstag startet laut DWD zunächst bewölkt, bevor es auflockert bei Höchsttemperaturen bis 34 Grad. Am Sonntag soll die Sonne meist den ganzen Tag scheinen – mit den höchsten Temperaturen im Süden. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelGroße Suchaktion mit Hunden: Vermisster 85-Jähriger im Saarland gefunden
Nächster ArtikelLuxemburg: Fußgänger von Zug erfasst – Rettungskräfte konnten nur noch Tod feststellen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.