Große Suchaktion mit Hunden: Vermisster 85-Jähriger im Saarland gefunden

SAARBRÜCKEN. Seit dem 6.8.2025, 14.15 Uhr, war ein 85-jähriger Mann aus einem Seniorenheim in Dudweiler als vermisst gemeldet. Der Mann leidet unter einer fortgeschrittenen Demenz und hatte das Seniorenheim unbemerkt verlassen.

Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen sowie eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Bei den Suchmaßnahmen waren auch Kräfte von DRK, Bundesverband Rettungshunde, THW, Malteser und der Feuerwehr beteiligt. Insgesamt waren elf Flächensuchunde sowie eine Drohne im Einsatz. Weitere drei Mantrailer und eine zweite Drohne waren angefordert.

Durch die Flächensuchhunde konnte der Vermisste gegen 22.45 Uhr in einem Gebüsch aufgefunden werden. Er war dort zu Fall gekommen und es war ihm nicht gelungen, aus eigener Kraft wieder aufzustehen. Es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Er wurde allerdings vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)