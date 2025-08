Verrückte Raserei auf der A60: Ermittlungen nach illegalem Porsche-Rennen

PRÜM – Am Mittwoch, dem 6. August 2025, ereignete sich auf der BAB 60, in Höhe der Anschlussstelle Bleialf gegen 16.40 Uhr ein gefährlicher Vorfall im Straßenverkehr. Die Autobahn ist in diesem Streckenabschnitt einspurig ausgebaut und verfügt über keine bauliche Trennung der Fahrtrichtungen.

Details zum Vorfall

Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr die A60 von Belgien kommend in Richtung Prüm, als ihr eine Kolonne von vier Fahrzeugen mit britischen Kennzeichen entgegenkam. Bei den Fahrzeugen handelte es sich vermutlich um Porsches.

Diese Fahrzeuge überholten trotz Überholverbots und Gegenverkehrs eine Kolonne von Lastkraftwagen. Die entgegenkommende Autofahrerin musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrer der Porsche setzten ihre Fahrt mit sehr hoher Geschwindigkeit fort. Die Polizei geht von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aus.

Fahndung ohne Erfolg – Zeugen gesucht

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den britischen Fahrzeugen verlief ergebnislos. Die Polizeiinspektion Prüm bittet daher mögliche Zeugen und/oder Geschädigte, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 06551-9420 oder per E-Mail an [email protected] übermittelt werden.