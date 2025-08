DÜDELINGEN – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird seit dem 4. August 2025 der 31-jährige Bob Tiberi vermisst.

Er ist zwischen 180 und 190 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze blonde Haare.

Er könnte sich möglicherweis in Echternacherbrück oder Umgebung aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Dudelange per Telefon unter der Nummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden.