++ Betrüger-Duo geschnappt: Festnahme von falschen Polizeibeamten in Schweich ++

SCHWEICH – Am Montagnachmittag, dem 4. August, versuchten Betrüger, sich als falsche Polizeibeamte auszugeben und einen 57-Jährigen in Schweich mit einem sogenannten Schockanruf zu täuschen. Der Mann durchschaute die Betrugsmasche umgehend.

Erfolgreiche polizeiliche Ermittlungsarbeit

Die Ehefrau des 57-Jährigen verständigte umgehend die Polizei. In einem weiteren Anruf am Folgetag, dem 5. August, wurde eine Übergabe von Wertgegenständen vereinbart, die angeblich zur sicheren Verwahrung dienen sollten. Die Kriminalpolizei Trier befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort im Haus des Geschädigten. Ein Beamter führte das Gespräch fort und vereinbarte die geplante Übergabe.

Als die beiden Tatverdächtigen in einem weißen Toyota Corolla an der Wohnanschrift des Mannes vorfuhren und eine abgelegte Tasche an sich nahmen, erfolgte die widerstandslose Festnahme durch die Polizei.

Haftbefehle erlassen

Die beiden festgenommenen türkischen Staatsangehörigen im Alter von 55 und 33 Jahren wurden am Mittwoch, dem 6. August, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier erließ dieser Haftbefehle und ordnete die Untersuchungshaft an. Die Männer befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.