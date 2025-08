Betrunken gegen Treppe geknallt: Alkoholfahrten und Diebstähle in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale mehrere Trunkenheitsfahrten sowie Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 5.8.2025 wurde gegen 17.10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rue de Longwy in Niederkorn gemeldet, bei dem ein Fahrzeug gegen die Treppe eines Hauses fuhr. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Ebenfalls am späten Nachmittag des 5.8.2025 wurde ein Fahrzeug in Höhe des Radars zwischen Frisange und Schlammeste gemeldet, dessen Fahrer möglicherweise betrunken sei. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer vor Ort antreffen. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am Abend des 5.8.2025 stoppte eine Polizeistreife einen Fahrer in der Rue Wiltheim in Luxembourg-Stadt aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am frühen Morgen des 6.8.2025 in ein Fahrzeug in der Rue de Holzem in Garnich. Ersten Informationen nach verschafften sich bis dato unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zum Inneren des PKWs und suchten es nach Wertgegenstände ab.

Ein weiterer Diebstahl wurde am Morgen des 6.8.2025 in der Rue Sainte Zithe im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge verschafften sich unbekannte Täter Zugang ins Innere des Fahrzeuges wo sie eine Parfümflasche, mehrere paar Schuhe, ein Gürtel sowie eine Lederhandtasche entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)