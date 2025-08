Deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum: Führerschein-Entzüge in Luxemburg

LUXEMBURG. Am Nachmittag des 4.8.2025 wurde eine möglicherweise alkoholisierte Fahrerin in Dernier Sol in Luxembourg-Bonnevoie gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die Fahrerin vor Ort antreffen.

Diese wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 5.6.2025 stoppte eine Polizeistreife einen Fahrer, der in Höhe des Boulevard Royal mit der Avenue de la Porte-Neuve eine rote Ampel missachtet hatte. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)