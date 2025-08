Endlich wieder Heimspiel mit Fans – SV Eintracht Trier empfängt Gäste aus Fulda

TRIER. Am Samstag, 9. August, ist es wieder so weit: Das altehrwürdige Moselstadion öffnet seine Tore – endlich wieder Pflichtspiel, endlich wieder gemeinsam auf den Rängen, endlich wieder HEIMSPIEL. Um 14:00 Uhr empfängt die Eintracht die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zum ersten Heimspiel der Spielzeit – und das, laut Vorhersage, bei feinstem Fußballwetter – mehr Einladung geht für Fans nicht.

Nach dem 2:3 in Steinbach zum Auftakt ist klar: Da war mehr drin. Zwei Tore von Damjan Marceta, viele Chancen, viel Wille – aber am Ende leider keine Punkte. Die Mannschaft hat sich ordentlich präsentiert, kämpferisch, mutig, aktiv – jetzt sollen gegen Fulda die ersten Punkte her. Mehr Sport-News

Auch Fulda hat das erste Spiel verloren (0:1 gegen die Kickers). Es ist also angerichtet für ein Duell auf Augenhöhe – mit dem kleinen, aber entscheidenden Vorteil: Endlich wieder lautstarke Unterstützung von den Rängen!

Ticket-Info

Der Vorverkauf läuft – Tickets gibt’s online unter:

👉 events.vereinsticket.de/sve05

💡 Wichtig zu wissen:

Online-Tickets sind günstiger als an der Tageskasse

Und sie zählen als Fahrkarte im gesamten VRT-Netz – also: Ticket holen, Bus oder Bahn nehmen

Spiele am Wochenende: 2. Spieltag Regionalliga Südwest

Freitag, 08. August 2025:

Kickers Offenbach – Bayern Alzenau, 19:00 Uhr

Samstag, 09. August 2025 (alle Begegnungen ab 14:00 Uhr):

FSV Frankfurt – SGV Freiberg

KSV Hessen Kassel – 1. FSV Mainz 05 II

FC-Astoria Walldorf – SG Sonnenhof Großaspach

Eintracht Trier – SG Barockstadt Fulda‑Lehnerz

TSV Schott Mainz – Bahlinger SC

TSG Balingen – TSV Steinbach Haiger

Sonntag, 10. August 2025: