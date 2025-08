RLP: 22-Jähriger verursacht Frontalkollision – 70-Jährige ins Krankenhaus

GRÜNSTADT. Am Freitag, den 1.8.2025, kam es gegen 7.30 Uhr auf der Obersülzer Straße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der 22-jährige Fahrer eines PKWs – Fabrikat Opel- befuhr dabei die Obersülzer Straße vom „Polizeikreisel“ kommend in Richtung Obersülzen.

In der Rechtskurve auf der Eisenbahnüberführung ist der 22-Jährige vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und infolgedessen mit dem entgegenkommenden PKW – Fabrikat Skoda – einer 70-jährigen Frau frontal zusammengestoßen. Die Frau erlitt durch den Verkehrsunfall eine offene Handgelenkfraktur und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird durch die Polizei auf insgesamt ca. 6.000 Euro geschätzt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)