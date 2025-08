RLP: Zwei Heuballenbrände – in einem Fall vorsätzliche Brandstiftung

DIRMSTEIN. Am heutigen Samstag kam es gegen 0.30 Uhr auf einem Feld in der Gemarkung Dirmstein zu einem Brand. Durch das Feuer brannten etwa 30-40 Heuballen sowie mehrere Weinreben im benachbarten Wingert ab.

Der Schaden wird aktuell auf etwa 3000 Euro geschätzt. Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt (Tel.: 06359/9312-0) oder bei der Kriminalinspektion in Neustadt.

Ferner kam es bereits am gestrigen am Freitagabend in Nähe der Ortslage Schallodenbach im Landkreis Kaiserslautern zu einer größeren Rauchentwicklung.

Der Rauch wurde durch ein Feuer am Rande der L382 verursacht. Hier gerieten auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche mehrere Rundballen in Brand. Die Feuerwehr konnte das Heu löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Etwa 100 Rundballen brannten nieder. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-14199 oder per Email an [email protected] entgegen. (Quellen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, Polizeidirektion Kaiserslautern)