Lkw-Fahrer nach Crash auf der L145 in Führerhaus eingeklemmt

SCHMELZ – Am heutigen Dienstag, 29. Juli 2025, ereignete sich auf der Landstraße L145 zwischen Schmelz/Schattertriesch und Limbach gegen 11.05 Uhr ein Verkehrsunfall.

Im Begegnungsverkehr kam es dort zu einer Kollision zwischen einem Lastkraftwagen und einem Personenkraftwagen.

Internistischer Notfall als mögliche Unfallursache

Der 54-jährige männliche Fahrzeugführer des LKW wurde durch die Wucht des Aufpralls kurzzeitig in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Ermittlungsergebnissen wird ein internistischer Notfall des LKW-Fahrers als mögliche Unfallursache in Betracht gezogen. Die genauen Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern noch an.

Verletzte und längere Straßensperrung

Sowohl der LKW-Fahrer als auch der 39-jährige PKW-Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Unfallstelle erforderte eine vollständige Sperrung der L145 für eine Dauer von etwa zweieinhalb Stunden, um die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durchzuführen sowie die Unfallaufnahme zu gewährleisten. Die Verkehrsbehinderungen waren dementsprechend.