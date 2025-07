Zehn junge Leute aus dem Bistum Trier in Freiwilligendienste weltweit entsandt  

TRIER/KOBLENZ/SAARBRÜCKEN – Auf geht‘s in alle Welt für zehn junge Leute aus dem Bistum Trier: Am 26. Juli sind sie bei einer Feier in Rascheid in ihren einjährigen Freiwilligendienst mit SoFiA e.V. (Soziale Friedensdienste im Ausland) verabschiedet worden.

Gemeinsam getragen vom Bistum und dem Diözesancaritasverband bereitet der Verein SoFiA jährlich junge Menschen auf ihre sozialen Dienste in aller Welt vor, die einen Beitrag zur Verständigung zwischen Menschen, Kulturen und Ländern leisten sollen.

Auch während und nach dem Freiwilligendienst steht der Verein den jungen Leuten begleitend und beratend zur Seite.

In diesem Jahr werden die deutschen Freiwilligen in Einsatzstellen in Peru, Uganda, Bolivien, Brasilien und Ruanda mitarbeiten. Informationen zu den Einsatzstellen und dem Ablauf gibt es für interessierte junge Leute unter: Tel.: 0651-7105-246 und E-Mail: [email protected]