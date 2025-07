Saarland: Suff-Fahrer kracht in drei geparkte Autos – drei Personen verletzt

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am frühen Morgen des 26.7.2025 kam es in Saarbrücken-Burbach zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein mit drei männlichen Personen besetzter PKW befuhr die Püttlinger Straße in Saarbrücken-Burbach in Fahrtrichtung Altenkesseler Straße.

Vermutlich kam der PKW infolge alkoholischer Beeinflussung des Fahrers in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit beim Einbiegen in die Altenkesseler Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten PKWs und einem Anhänger. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mindestens 90.000 Euro.

Die drei Insassen des unfallverursachenden PKWs wurden leicht verletzt. Diese wurden durch alarmierte Rettungskräfte medizinisch versorgt. Durch die Berufsfeuerwehr Saarbrücken wurde vor Ort die technische Unterstützung gewährleistet. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (0681/97150) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)