Update: Ein Toter und fünf Schwerverletzte bei Unfall in Nähe von Nürburgring

QIDDELBACH. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am gestrigen Freitagabend zu einem schweren Unfall in der Nähe des Nürburgrings. Hierbei befuhr ein 37-jähriger Brite gegen 20.16 Uhr mit seinem BMW 135i die B257 von der Ortschaft Quiddelbach kommend in Fahrtrichtung Nürburgring.

Zur selben Zeit befuhr ein 27-jähriger französischer Staatbürger mit seinem Ford Fiesta die B257 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer Linkskurve fuhr der BMW-Fahrer zu weit links, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Ford Fiesta zusammen. Durch den massiven Zusammenstoß erlitten die beiden Briten im BMW und vier französische Staatsbürger im Ford Fiesta schwere Verletzungen. Ein Insasse aus dem Ford Fiesta erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die B257 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Adenau und Potsdamer Platz gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)