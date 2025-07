Hermeskeil: Unbekannte streichen Brücke im Stadtpark heimlich blau – Polizei ermittelt

Hermeskeil. In gleich zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurde eine Holzbrücke im Stadtpark Hermeskeil offenbar von unbekannten „Heimwerkern“ farbig umgestaltet: Die gesamte Brücke am Weiher sowie eine benachbarte Parkbank wurden dabei vollständig mit blauer Farbe gestrichen. In der zweiten Nacht wurde sogar eine weitere Schicht Farbe aufgetragen – offenbar mit erheblichem Zeitaufwand.

Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, handelte es sich dabei nicht um eine Aktion im Auftrag der Stadt. Trotz des augenscheinlich „künstlerischen“ Einsatzes sei der nächtliche Anstrich eine Straftat – konkret: Sachbeschädigung.

„Auch wenn Schönheit im Auge des Betrachters liegt, liegt hier ein strafbares Handeln vor“, so ein Sprecher der Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Da die Malerarbeiten längere Zeit in Anspruch genommen haben müssen, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung:

📞 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 entgegen.