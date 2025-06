++ Leichenfund bei Hermeskeil: Frau offenbar erschossen – Fahndung nach Fahrzeug! ++

HERMESKEIL. Der gewaltsame Tod einer 28-jährigen Frau, deren Leiche am Mittwochabend unweit der L151 bei Hermeskeil entdeckt wurde, entwickelt sich immer deutlicher zu einem tragischen Kriminalfall. Die Polizei geht inzwischen von einem Tötungsdelikt aus – nach jetzigem Ermittlungsstand steht ein 34-jähriger Bekannter der Frau unter dringendem Tatverdacht und bedindet sich in U-Haft .

Er wurde in der Nacht zum Freitag im saarländischen Wadern-Wadrill von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen, nach Angaben des Trierer Polizeisprechers ohne Widerstand. Noch am Freitagvormittag wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Opfer offenbar erschossen

Wie aus ermittlungstechnischen Kreisen zu hören ist, deutet eine am Tatort gefundene 9mm-Patronenhülse darauf hin, dass die junge Frau möglicherweise erschossen wurde. Eine offizielle Bestätigung dieser Todesursache liegt zwar bislang nicht vor, doch der Verdacht auf eine Beziehungstat mit Schusswaffengebrauch wird zunehmend konkreter.

++ Update durch die Polizei um 14.28 Uhr – Der Standort des Fahrzeugs wurde ermittelt ++

Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug läuft

Während sich der Tatverdächtige inzwischen in U-Haft befindet, sucht die Polizei weiterhin nach dem Fahrzeug, das er mutmaßlich zur Flucht benutzt hat: einen grauen Ford Fiesta, Baujahr 2017, mit dem amtlichen Kennzeichen MZG-AM 305.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651/983-43390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.