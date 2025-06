Menschen aus 50 Ländern: Trier gratuliert 156 neuen Staatsbürgern

TRIER. In festlicher Atmosphäre fand im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais gestern die erste städtische Einbürgerungsfeier dieses Jahres statt. 156 Menschen aus über 50 Herkunftsländern erhielten an diesem besonderen Tag ihre Einbürgerungsurkunden.

Begleitet von stimmungsvoller Klavier- und Saxofon-Musik wurde die Zeremonie zu einem bewegenden Moment für alle Anwesenden. Vor Beginn der Urkundenüberreichung sprachen alle gemeinsam das feierliche Bekenntnis zum Grundgesetz. Beigeordneter Ralf Britten übergab nicht nur die Urkunden, sondern richtete auch persönliche Worte an die neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger: „Trier ist ein Ort des Austauschs und der Vielfalt. Diese Vielfalt ist nicht nur Reichtum, sondern auch Stärke. Wir wünschen uns, dass Sie, liebe Neubürgerinnen und Neubürger, diese Tradition mit uns in Gemeinschaft fortführen“.

Britten erinnerte daran, dass mit der deutschen Staatsbürgerschaft nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten einhergehen, darunter sich zu demokratischen Werten zu bekennen und für die Gleichbehandlung aller Menschen einzutreten. Er appellierte an die Eingebürgerten: „Beteiligen Sie sich an allem, was unsere Gesellschaft Ihnen bietet. Gestalten Sie Trier mit. Denn nur, wenn viele ihre Stimme einbringen, lebt Demokratie.“

Mit einem gemeinsamen Singen der deutschen Nationalhymne endete die Einbürgerungsfeier. (Quelle: Stadt Trier)