CDU fordert mehr Zeit für Kita-Leitungen in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Mehr Zeit für die Leitung einer Kita fordert die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion. Die Leitungszeit in einer Kindestagesstätte habe einen entscheidenden Einfluss auf die pädagogische Qualität der Einrichtung, sagte Fraktionschef Gordon Schnieder in Mainz. Sie ermögliche es den Leitungskräften, zentrale Aufgaben wie die Entwicklung der pädagogischen Konzeption, die Teamführung, das Qualitätsmanagement sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und externen Partnern gezielt zu gestalten.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes 2021 sei zwar in Rheinland-Pfalz erstmals eine gesetzlich verankerte Leitungsfreistellung für Kindertagesstätten eingeführt worden. Aus der Praxis von Eltern- und Bildungsverbänden sowie Gewerkschaften werde jedoch zunehmend Kritik an dieser Regelung laut, erklärte der Oppositionspolitiker. Viele Leitungen, gerade in kleineren Einrichtungen, berichteten demnach, deutlich mehr Zeit in ihre Tätigkeit investieren zu müssen, als ihnen offiziell zur Verfügung stehe.

Die Christdemokraten machten sich deshalb für eine spürbare Erhöhung des Sockels stark, um den Kita-Leitungen den notwendigen zeitlichen Freiraum für ihre Aufgaben zu verschaffen. Die Leitungsfreistellung sieht nach dem Antrag der Oppositionsfraktion für Kitas mit bis zu 74 Plätzen eine Erhöhung des Sockels um zusätzlich rund 2,5 auf insgesamt 7,5 Wochenstunden vor.

Für Kitas mit 75 und mehr Plätzen ist eine Erhöhung des Sockels um etwa fünf auf insgesamt 10 Wochenstunden Leitungszeit vorgesehen. In Rheinland-Pfalz gibt es rund 2.600 Kitas. Der Antrag steht in der kommenden Woche auf der Tagesordnung im rheinland-pfälzischen Landtag. (Quelle: dpa)