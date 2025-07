Wohnmobil-Paar aus Bernkastel-Kues gesucht – Wichtige Zeugen nach Verdacht auf Sexualdelikt

St. Goar / Bernkastel-Kues – In einem laufenden Ermittlungsverfahren wegen eines Sexualdelikts auf dem beliebten Campingplatz Loreleyblick in St. Goar sucht die Polizei dringend nach Zeugen: Ein bislang unbekanntes Paar, das am 30. Juli 2024 mit einem Wohnmobil auf dem Campingplatz übernachtete, könnte zur Aufklärung entscheidend beitragen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Kriminalpolizei Wittlich mit den Ermittlungen beauftragt und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Gesucht wird ein Paar aus Bernkastel-Kues oder der umliegenden Region, das beide etwa Mitte 40 Jahre alt sein sollen. Mehr News aus Bernkastel

Was ist über die gesuchten Zeugen bekannt?

Der Mann soll in einer großen Kellerei arbeiten – möglicherweise in der Moselregion.

Die Frau ist vermutlich in einem Kindergarten beruflich tätig.

Beide reisten offenbar mit einem Wohnmobil und übernachteten am 30. Juli 2024 auf dem Gelände des Campingplatzes Loreleyblick.

Warum sind sie so wichtig?

Laut Polizei könnten die beiden wichtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des mutmaßlichen Sexualdelikts beitragen könnten. Sie stehen nicht unter Verdacht, sondern gelten ausschließlich als mögliche Zeugen.

Polizei bittet um Hinweise

Wer sich angesprochen fühlt oder Hinweise zur Identität der gesuchten Personen geben kann, wird dringend gebeten, sich an die ermittelnden Behörden zu wenden:

📞 Kriminalpolizei Wittlich: 06571 / 9500

📞 Polizeiinspektion Wittlich: 06571 / 9260

Öffentlichkeitsfahndung: Jetzt teilen!

Dieser Zeugenaufruf ist Teil einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung. Helfen Sie mit, indem Sie den Beitrag in sozialen Netzwerken teilen oder Bekannte aus der Region Bernkastel-Kues darauf aufmerksam machen.