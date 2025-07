Weihnachtsnacht des Grauens: Gericht verurteilt Täter nach Angriff auf Seniorin (85)

Frankenthal / Ludwigshafen. Grausamer Übergriff in der Heiligen Nacht: Ein heute 37-jähriger Mann wurde vom Landgericht Frankenthal zu 13 Jahren Haft verurteilt, weil er am Weihnachtsabend 2024 in Ludwigshafen eine 85-jährige Seniorin in ihrer Wohnung überfallen, misshandelt und sexuell angegriffen hatte.

Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, sprach die Kammer den Angeklagten wegen besonders schweren Raubs in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig. Die brutale Tat erschütterte nicht nur die Nachbarschaft – sie gilt auch juristisch als besonders schwerwiegender Fall.

Täter geständig – aber keine Reue?

Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess eingeräumt und damit der heute 86-jährigen Frau eine Aussage vor Gericht erspart – dies wurde strafmildernd gewertet. Doch darüber hinaus, so die Richter, gebe es keine Umstände, die für ihn sprächen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren gefordert – das Gericht folgte dem Antrag in vollem Umfang. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.