Trier: Sieben neue Fachkräfte – „Westnetz-Azubis“ beenden Ausbildung mit Bravour

TRIER – Für sieben junge Menschen ist ein wichtiger Lebensabschnitt geschafft: Sie haben ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und zur Industriekauffrau bei Westnetz erfolgreich beendet.

Im Rahmen einer Ehrung überreichten Martin Barrio (Leiter des Personalmanagements), Ralph Haubrich (Personalleiter), Rainer Jakobs (stellvertretender Leiter des Regionalzentrums Trier) und Andreas Roth (Ausbildungsleiter) den Nachwuchskräften im Beisein der Ausbilder Christian Maier und Marc Janitzki ihre Ausbildungszeugnisse.

In seiner Eröffnungsrede zur Freisprechung betonte Ralph Haubrich die immense Bedeutung einer ausgezeichneten Ausbildung. „Die Ausbildung bei Westnetz entspricht modernsten Standards. Neben ihrem Wissen und ihren Kenntnissen konnten wir den Auszubildenden auch Teamgeist, Engagement und nicht zuletzt den Spaß an der Arbeit vermitteln. Das alles ermöglicht den jungen Menschen einen sehr guten Start in das Berufsleben,“ so Haubrich. Martin Barrio, Leiter des Personalmanagements der Westnetz, schloss sich den Worten an: „Für uns ist es wichtig, Verantwortung in den Regionen zu übernehmen und den jungen Leuten nicht nur eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen, sondern ihnen auch im Anschluss daran eine berufliche Perspektive zu geben.“

„Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Auszubildenden. Dank der fundierten Ausbildung durch unser Aus- und Weiterbildungszentrum haben wir qualifizierte Fachkräfte für unser Unternehmen gewonnen“, erläuterte Rainer Jakobs.

Ein großes Kompliment für die Ausbildung der Westnetz am Standort Trier kam auch von der Industrie- und Handelskammer. Christian Reuter aus dem Geschäftsbereich Ausbildung lobte die seit Jahrzehnten hohe Qualität der Ausbildung. Herzlich gratulierte ebenfalls Adrian Gorek sowie Stefan Justinger von der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik Trier. Den zahlreichen Glückwünschen schlossen sich Frank Berwanger vom Betriebsrat in Trier sowie Lukas Kruse von der Jugend- und Auszubildendenvertretung an.

Die Absolvierenden: Jan Frankiewitsch, David Kraff, Louis Lehnen, Bastian Neises, Leon Schuffenhauer und Mathis Sicken absolvierten beim Verteilnetzbetreiber Westnetz erfolgreich ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Über die bestandene Prüfung zur Industriekauffrau konnte sich zudem Maya Knobloch freuen.

Ausbildung bei Westnetz in Trier

Westnetz bildet am Standort Trier ab August 62 junge Menschen aus. Erlernt werden die Berufe Elektroniker*in für Betriebstechnik und Industriekaufmann/-frau. Die Ausbildungszeit umfasst nicht nur intensive praktische Erfahrungen, sondern bietet auch die Möglichkeit zur Teilnahme an internen Schulungen und Workshops. Dadurch werden die persönliche und berufliche Entwicklung gefördert, und die Nachwuchskräfte entwickeln die Kompetenzen, die für die Anforderungen der modernen Energieinfrastruktur unerlässlich sind.

Zusätzlich bietet das Unternehmen Plätze für ein duales Studium der Elektrotechnik sowie für das Einstiegsqualifizierungsprogramm „Ich pack´ das“ an. Dieses ist auf Teilnehmende ausgerichtet, die trotz eines Schulabschlusses keinen Ausbildungsplatz finden konnten. Westnetz ermöglicht ihnen damit einen Start ins Berufsleben, bildet die Teilnehmenden sowohl fachlich als auch persönlich weiter und vermittelt sie mit einer Erfolgsquote von über 75 Prozent in eine anschließende Ausbildung im technischen Bereich.

Ausbildungsplätze für 2026

Alle, die sich für die Ausbildung bei Westnetz interessieren, können sich für einen Ausbildungsplatz im Jahre 2026 über den Link Karriere bei Westnetz bewerben. Wer vorab in einen der Berufe reinschnuppern möchte, kann sich für ein Praktikum ebenfalls online bewerben.