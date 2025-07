Landeswettbewerb „Die Gute Form“: Junger Handwerker aus Hetzerath qualifiziert

WITTLICH. Im Juni 2025 war es wieder so weit: Die Schreiner-Innung Bernkastel-Wittlich lud zur Ausstellung der diesjährigen Gesellenstücke ein. Im historischen Ambiente des Alten Rathauses in Wittlich zeigten neun angehende Gesellinnen und Gesellen, was sie in den letzten Jahren gelernt – und gestalterisch auf die Beine gestellt – haben.

Die ausgestellten Unikate, sogenannte Gesellenstücke, wurden dabei nicht nur vom interessierten Publikum begutachtet, sondern auch vom Gesellenprüfungsausschuss fachlich bewertet. Entscheidend waren dabei vor allem die gestalterische Idee, handwerkliche Ausführung, Funktionalität sowie die Nutzungsqualität.

Ein Gesellenstück überzeugte auf ganzer Linie durch Design, Detailtreue und handwerkliche Präzision – und sicherte sich damit die Qualifikation für den Landeswettbewerb „Die Gute Form 2025“, organisiert vom Fachverband Leben Raum Gestaltung Rheinland-Pfalz/Hessen.

Nominiert wurde: Louis Kirchen, der seine Ausbildung beim Innungsbetrieb Schreinerei Hans-Dieter Kirchen aus Hetzerath absolvierte. Er wird mit seinem Gesellenstück, einem Sekretär in Eiche mit Intarsien, am Landeswettbewerb teilnehmen.

Obermeister Walter Blasius zeigte sich begeistert: „Unsere jungen Talente haben einmal mehr bewiesen, wie vielseitig und zukunftsfähig das Schreinerhandwerk ist. Die Auswahl fiel dem Ausschuss nicht leicht – umso mehr gratulieren wir Louis Kirchen herzlich und drücken für den Landesentscheid die Daumen!“ Er dankte auch Ingo Rauen, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, und allen ehrenamtlich Engagierten, die sich um die Ausbildung verdient machen.

Die Überreichung der Prüfungsbescheinigungen an die neuen Gesellinnen und Gesellen erfolgte am 4. Juli im Haus des Handwerks – der Geschäftsstelle der Innung – in Wittlich. Die offiziellen Prüfungszeugnisse – früher als „Gesellenbrief“ bekannt – werden im Rahmen der großen Lossprechungsfeier am 21. August in Hetzerath überreicht.

Aktuell befinden sich in den drei Lehrjahren über 30 Auszubildende. Wer mehr über die Ausbildung im Schreinerberuf erfahren möchte, schaut am besten auf http://www.born2bschreiner.de vorbei. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)