Trier: Schlägerei am Bahnhofsvorplatz – Mehrere Verletzte nach Eskalation

TRIER. Am Sonntagabend, dem 6. Juli 2025, kam es gegen 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Trier zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Was zunächst als verbaler Streit begann, eskalierte schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine Person aus dem Kreis der Beschuldigten sogar Pfefferspray ein. Mehrere Beteiligte erlitten dadurch Reizungen und leichte Verletzungen. Die Polizei war rasch vor Ort und konnte die Situation unter Kontrolle bringen.

Gegen mehrere Personen wurden inzwischen Strafverfahren eingeleitet — unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehr Blaulicht-News aus Trier

Polizei ermittelt: Hintergrund der Auseinandersetzung unklar

Die genauen Hintergründe des Streits sind aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt, wie es zu der Eskalation kommen konnte und welche Personen genau beteiligt waren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Trier zu melden.