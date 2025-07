Wilde Verfolgungsfahrt durch den Trierer Norden – Drogen, falsches Kennzeichen & Rotlichtfahrt!

TRIER. Am Samstagabend, den 5. Juli 2025, kam es in Trier zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt mit einem Leichtkraftrad. Gegen 19 Uhr wollten Polizeibeamte das auffällige Zweirad in der Paulinstraße einer Kontrolle unterziehen. Doch statt anzuhalten, flüchtete der Fahrer sofort über die Maarstraße und durch aufgestellte Poller.

Kurzzeitig verloren die Beamten den Sichtkontakt, doch das Zweirad tauchte wenig später in der Max-Brandt-Straße wieder auf. Der Fahrer setzte seine Flucht über Fußwege fort, missachtete rote Ampeln und raste über die Nellstraße, Domänenstraße bis in die Brühlstraße.

Erst als eine zusätzliche Streife die Domänenstraße absperrte, konnte der Flüchtige gestoppt werden. Dabei stellte sich heraus: Das Leichtkraftrad war nicht zugelassen, das Versicherungskennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug. Außerdem führte der Mann eine geringe Menge Marihuana bei sich und räumte zeitnahen Konsum ein. Ein Urintest verlief positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Mehr Blaulicht-News aus Trier

Die Polizei stellte das Fahrzeug sowie die Fahrerlaubnis des Mannes sicher. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.