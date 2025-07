Feuerwehr Merl: Neues Tragkraftspritzenfahrzeug seiner Bestimmung übergeben

ZELL/MOSEL. Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten Bürgermeister Jürgen Hoffmann und Frank Scheid, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Merl, neben den Mitgliedern der FFW Merl zahlreiche befreundete Wehren, Festgäste und Ehrengäste aus der Politik zum diesjährigen Sommerfest der Feuerwehr begrüßen. Im Rahmen des Festes wurde das neue Einsatzfahrzeug der FFW Merl, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) eingesegnet und offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Bürgermeister Hoffmann erinnerte in seiner Ansprache kurz an den Unfall des alten Fahrzeugs (TSF), das im Juli 2023 bei der Aufnahme eines Bootes anlässlich der Absicherung des Mittelmosel-Triathlons in der Mosel versank und sich zudem ein Mitglied der Feuerwehr verletzte.

Daraufhin beschloss der Verbandsgemeinderat umgehend die Anschaffung eines neuen TSF für die FFW Merl und der Antrag auf Zuwendung an die ADD wurde gestellt, die sogleich einer frühzeitigen Beschaffung zustimmte. Aufgrund der Verabschiedung des neuen Brandschutzbedarfsplans wurde die Umwidmung auf ein höherwertiges TSF-W notwendig und ebenfalls von der ADD befürwortet.

Das neue TSF-W, das erste dieser Art in der Verbandsgemeinde Zell (Mosel), besitzt eine Tauchpumpe, einen Lichtmast, einen Stromerzeuger und Beleuchtungssatz sowie einen Tank für 750 Liter Wasser. Im TSF-W ist Platz für eine Staffel. Die Kosten belaufen sich auf 155.000 Euro zuzüglich teilweise neuer Beladung. Die Landesförderung beträgt circa 41.000 Euro.

„Die letzten Jahre haben uns deutlich vor Augen geführt, welchen Herausforderungen wir uns zunehmend stellen müssen. Überschwemmungen, Stürme, Wald- und Flächenbrände, Hitzewellen – das sind keine Ausnahmen mehr, sondern Entwicklungen, die leider immer mehr zur Regel werden – auch in unserer Heimat. Die Freiwillige Feuerwehr ist dabei oft die erste Instanz, die eingreift, hilft, schützt und rettet – häufig unter hohem persönlichem Risiko. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir heute ein modernes, leistungsfähiges Einsatzfahrzeug in Dienst stellen können“, so Bürgermeister Hoffmann.

Auch Innenstaatssekretär Daniel Stich betonte in seiner Ansprache die enormen Herausforderungen an die Freiwilligen Feuerwehren und dass eine moderne Ausstattung von großer Wichtigkeit zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger sowie für die Sicherheit der Mitglieder der Wehren sei. Von zentraler Bedeutung sei daher die durch die aktuelle Änderung von Fördermodalitäten ermöglichte schnellere Fahrzeugbeschaffung.

Nach den Grußworten von Bettina Salzmann (Kreisbeigeordnete), Hans-Peter Döpgen (Stadtbürgermeister), Markus Morsch (Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Cochem-Zell) und Markus Hensler (Wehrleiter) wurde das neue Fahrzeug durch Pfarrer Andreas Burg, der selbst Feuerwehrmann ist, eingesegnet.

Im Rahmen der Veranstaltung konnte Bürgermeister Jürgen Hoffmann zudem Janek Schwamm als neues Mitglied der FFW Merl verpflichten. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell/Mosel)