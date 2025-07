Teuber ehrt umweltbewusste Schulen mit Plakette „Nachhaltige Schule“

MAINZ. „Kinder und Jugendliche setzen sich für unsere Zukunft ein. Sie entwickeln an den Schulen Ideen, um Klima und Umwelt zu schützen. Besonders hervorzuheben ist, dass alle Altersklassen und alle Schulklassen Verantwortung für unseren Planeten übernehmen. Es ist großartig, dass wir in diesem Jahr 21 Schulen mit der Plakette ‚Nachhaltige Schule‘ auszeichnen können“, so Bildungsminister Sven Teuber.

Mit der Plakette „Nachhaltige Schulen“ zeichnen das Bildungsministerium und die Landesschüler*innenvertretung jedes Jahr gemeinsam Schulen aus, die sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz gemacht haben. Für die Landeschüler*innenvertretung ergänzt Emma Lucke: „Auch wenn unsere Welt aktuell von diversen Krisen betroffen ist, setzen sich Jugendliche immer noch für eine nachhaltige Zukunft ein. Der Stellenwert dieser Arbeit wird auch mit der Verleihung der Nachhaltigkeitsplakette und dem Nachhaltigkeitstag noch einmal unterstrichen. Schule ist ein wichtiger Ort, um Jugendlichen eine Stimme zu geben und Projekte wie diese umzusetzen!“

„Die Plakette steht in keiner Konkurrenz zu der sehr umfangreichen BNE-Zertifizierung (Bildung für Nachhaltige Entwicklung), die es für Schulen in Rheinland-Pfalz ebenfalls gibt“, so der Minister. „Vielmehr schafft die Umweltplakette einen starken Anreiz, dass sich alle Schulen, kleine wie große und jede nach ihren Möglichkeiten, auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit machen. Und ganz wichtig: Sie ist ein Gemeinschaftswerk von LSV und Ministerium. Das zeigt, wie sich die ganze Bildungsfamilie für den Schutz der Umwelt und das Klima stark macht.“

Die prämierten Schulen wurden aber nicht nur geehrt, sondern für einen „Tag der Nachhaltigkeit“ nach Mainz eingeladen. Dort können sich Lehrkräfte, Schulleitungen sowie die Schülerinnen und Schüler vernetzen und sich über ihre Projekte austauschen. Das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk, das RLP-Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen und die Koordinierungsstelle Klimabildung am Pädagogischen Landesinstitut sorgen für ein spannendes Programm rund um das Thema „Klimabildung als Zukunftsaufgabe“.

Dieses Jahr erhalten 21 Schulen die Plakette „Nachhaltige Schule“:

· Altrip, Albert-Schweitzer-Grundschule

· Bad Dürkheim, Werner-Heisenberg-Gymnasium

· Grünstadt, Käthe-Kollwitz-Schule (Förderschule Schwerpunkt Lernen)

· Igel, Grundschule

· Koblenz, BBS Wirtschaft

· Koblenz, Albert Schweitzer-Realschule plus

· Kirchheimbolanden, Herman-Nohl-Förderschule

· Ludwigshafen, IGS Ernst Bloch

· Ludwigshafen, Schulen für Gesundheits- und Pflegerufe am Klinikum der Stadt

· Lutzerath, Grundschule

· Montabaur, Mons-Tabor-Gymnasium

· Montabaur, BBS

· Mutterstadt, IGS

· Nieder-Olm, Selztalschule (Förderschule Schwerpunkt Lernen)

· Neustadt/Weinstraße, Brüder-Grimm-Grundschule (Diedesfeld)

· Schopp, Grundschule

· Speyer, BBS Johann-Joachim-Becher

· Speyer, Woogbachgrundschule

· Trier, Angela-Merici-Gymnasium

· Westerburg, Grundschule Regenbogenschule

· Worms, Westend-Realschule plus

Insgesamt tragen damit jetzt landesweit 164 Schulen die Auszeichnung als Nachhaltige Schule.

Für besonders vorbildliche Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen werden fünf Sonderpreise (Gutschein für eine Bildungsveranstaltung mit ELAN e.V. und fair gehandelte Produkte aus dem Eine Welt-Laden) an die folgenden Schulen vergeben:

• Albert Schweitzer-Realschule plus Koblenz

• Regenbogenschule (Grundschule) Westerburg

• Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

• Herman-Nohl-Schule Kirchheimbolanden (Förderschule)

• Johann-Joachim-Becher-Schule BBS Speyer

Zusätzlich wird zum zehnten Mal der „ACT! Eine Welt-Schulpreis RLP“ von Bildungsministerium, Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk und weiteren Partnern verliehen. Sechs Preisträger werden ausgezeichnet:

1) Freie Montessori Schule Landau, Projekt: „Aktivitäten zu allen globalen Nachhaltigkeitszielen an der Schule“, Preis: 300 Euro und ACT!-Pokal

2) Brüder Grimm-Grundschule Neustadt/Weinstraße, Projekt: „Wir setzen uns für einen nachhaltigen Klima- und Umweltschutz ein“, Preis: 250 Euro

3) Förderschule Bienhorntal, Projekt: „Wir überwinden Grenzen“, Preis: 200 Euro

4) BBS 1 Mainz Kurs BF2 24A, Projekt: „Pfandspenden für soziale/globale Projekte“, Preis: Tasche mit Weltladen-Produkten

5) Konrad-Adenauer-Realschule plus Vallendar, Projekt: „Grüner Genuss – wir wollen nachhaltiger werden“, Preis: Tasche mit Weltladenprodukten

6) Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss Mainz, Projekt: „Nachhaltige Schülergenossenschaft Schloss & Riegel“, Preis: Tasche mit Weltladenprodukten (Quelle: Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)